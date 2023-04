Suche nach Sparpotenzial in Bonn Bund der Steuerzahler kritisiert Pläne zur Steuererhöhung

Hektik im Alten Rathaus: Schon am frühen Montagmorgen haben sich Politiker der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt getroffen, um über die Vorschläge der Stadtspitze zur Steuererhöhung zu beratschlagen. Das ganze Wochenende über, so hieß es aus der Koalition, habe man eiligst Vorschläge zusammengetragen, an welchen Ausgabenposten man doch noch den Rotstift ansetzen könne, um die Steuererhöhung so moderat wie möglich ausfallen zu lassen.