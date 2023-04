Städtische Haushaltsnot Diese Steuern will die Bonner Ratskoalition heute Abend erhöhen

Die Bonner Ratskoalition dreht an der Steuerschraube. Kurz vor der entscheidenden Ratssitzung am Abend teilten Grüne, SPD, Linke und Volt Donnerstagmittag mit, welche Abgaben in der Stadt steigen sollen. In erster Linie betrifft das erwartungsgemäß die Gewerbesteuer. Eine Grundsteuererhöhung, die von der Stadtverwaltung als Möglichkeit vorgeschlagen worden war, beschließen die Koalitionäre nicht. Dafür sollen aber auch die Beherbergungs- und die Zweiwohnsitzsteuern ansteigen.