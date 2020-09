OB-Kandidaten im Streitgespräch : Duell zwischen Dörner und Sridharan im GA-Livestream

Katja Dörner (links) und Ashok Sridharan (rechts) kämpfen am Sonntag um den Posten als Oberbürgermeister in Bonn. Foto: Privat/dpa

Bonn Am kommenden Mittwoch liefern sich Katja Dörner und Ashok Sridharan im Haus der Springmaus ein Duell. Beide wollen am Sonntag ins Rathaus als OB einziehen. Der GA überträgt das Streitgespräch im Livestream.

Am 27. September entscheiden die Bonner über ihren Oberbürgermeister. Der GA lädt die Kandidaten Ashok Sridharan und Katja Dörner zum Streitgespräch.

Das Duell im Haus der Springmaus am kommenden Mittwoch gibt es ab 15 Uhr im Livestream auf ga.de zu sehen.

Sie haben Fragen an die Kandidaten? Schicken Sie uns diese an service@ga.de oder auf Twitter unter dem Hashtag #bonn2020.

Die Wähler in Bonn haben abgestimmt - und werden am Sonntag erneut an die Wahlurne gebeten. Eine Stichwahl soll über den künftigen Oberbürgermeister entscheiden.