Wachablösung in Bonn nach der Stichwahl : Die neue Oberbürgermeisterin Katja Dörner holt 56 Prozent der Stimmen

Bonn Die Wachablösung in Bonn ist perfekt: Grünen-Kandidatin Katja Dörner gewinnt die Stichwahl klar gegen den bisherigen Amtsinhaber Ashok Sridharan. Hier die wichtigsten Zahlen in der Übersicht.

Katja Dörner hat es geschafft: Die grüne Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionschefin in Berlin hat die Stichwahl um das Bonner Oberbürgermeisteramt gegen Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU) gewonnen. Mit 56,3 Prozent zu 43,7 Prozent hatte sie am Sonntag deutlich die Nase vorne. Am Ende wurden 67.880 zu 52.762 gültige Stimmen für die neue Bonner Oberbürgermeisterin abgegeben.

Dörner siegte in drei von vier Bonner Stadtbezirken: In Bonn erhielt sie 59,8 Prozent, in Beuel 56 Prozent und in Bad Godesberg 53,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Lediglich den Stadtbezirk Hardtberg konnte Sridharan mit 54,8 Prozent für sich entscheiden. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,7 Prozent (2015: 45,1 Prozent). In einer ersten Stellungnahme zeigte sich Dörner äußerst glücklich für das von der Wählern entgegengebrachte Vertrauen: „Ich sehe dieser Aufgabe aber auch mit großem Respekt entgegen und will die Baustellen in der Stadt schnell in Angriff nehmen.“