Stichwahl am Sonntag : Stadt Bonn muss noch 30.000 Briefwahlunterlagen verschicken

Am Sonntag findet die Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters in Bonn statt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Vor der Stichwahl am Sonntag, bei der Bonner ihr künftiges Stadtoberhaupt wählen, wirbt die Stadt dafür, wählen zu gehen. Wer eine Briefwahl beantragt hat, sollte in den künftigen Tagen die Unterlagen erhalten. Derzeit sollen noch 30.000 Unterlagen verschickt werden.

Bei der Oberbürgermeisterwahl kommt es an diesem Sonntag zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU) und Katja Dörner (Bündnis 90/Die Grünen). Die Stadt wirbt unter dem Motto „Ihre Stimme kann mehr“ dafür, dass jeder von seinem Wahlrecht Gebrauch macht. Seit einigen Tagen weisen Plakate auf den Bildschirmen in der Stadt und den Stadtbahnhaltestellen Hauptbahnhof und Stadthalle auf die Stichwahl hin.

Wer noch Unterlagen beantragen will, kann dies bis diesen Mittwoch um 12 Uhr tun (www.bonn.de/ob-wahl). Wer seine Briefwahlunterlagen per Post zurückschicken möchte, sollte dies bis spätestens diesen Donnerstag tun. Bis Sonntag, 15 Uhr können die Stimmzettel auch in die Briefkästen der Bezirksrathäuser Beuel, Bad Godesberg und Hardtberg, bis 16 Uhr in den Nachtbriefkasten am Stadthaus eingeworfen werden.