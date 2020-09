Kommunalwahl 2020 : Die Stichwahlen in Bonn und der Region im GA-Liveblog

Liveblog Bonn/Rhein-Sieg-Kreis In Bonn und Teilen des Rhein-Sieg-Kreises werden die Wähler an diesem Sonntag erneut an die Wahlurnen gebeten. In Bonn gehen Amtsinhaber Ashok Sridharan und Herausforderin Katja Dörner in die Stichwahl. In acht weiteren Städten der Region wird ebenfalls gewählt. Hier finden Sie alle wichtigen Neuigkeiten.

Nach der Kommunalwahl vor zwei Wochen haben an diesem Sonntag die Wahllokale in Bonn und einigen Städten im Rhein-Sieg-Kreis erneut geöffnet. Es stehen vielerorts Stichwahlen an. In Bonn kämpfen Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU) und Herausforderin Katja Dörner um das Amt des Oberbürgermeisters.

Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU) geht mit 34,5 Prozent als Favorit in die Stichwahl - aber Grünen-Kandidatin Katja Dörner ist ihm mit 27,6 Prozent auf den Fersen.Im Rhein-Sieg-Kreis stehen insgesamt acht Stichwahlen an. In Eitorf, Bornheim, Hennef, Lohmar, Rheinbach, Wachtberg, Siegburg, und Trois­dorf gibt es ebenfalls einen zweiten Wahlgang. Alle Infos zu den Stichwahlen haben wir hier zusammengefasst.

Die Stichwahlen im GA-Liveblog:

