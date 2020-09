Kommunalwahl 2020 : Der GA berichtet live über die Stichwahlen in Bonn und Rhein-Sieg

In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis finden am Sonntag Stichwahlen statt. Foto: dpa/Britta Pedersen

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Am Sonntag stehen Stichwahlen in Bonn und zahlreichen Städten und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis an. In Bonn stimmen die Wähler darüber ab, ob Ashok Sridharan im Amt bleibt, oder Katja Dörner Oberbürgermeisterin wird. Der GA berichtet in einem Liveblog über die Wahlen.

Am Sonntag stimmen die Bonner erneut über ihr künftiges Stadtoberhaupt ab. Eine Stichwahl wird darüber entscheiden, ob Ashok Sridharan im Amt bleibt, oder Katja Dörner neue Oberbürgermeisterin wird. Es könnte in jedem Fall spannend werden, der Bonner Politikwissenschafter Volker Kronenberg hat im GA-Interview einen knappen Ausgang prognostiziert.

Auch im Rhein-Sieg-Kreis wird erneut gewählt. In Eitorf, Bornheim, Hennef, Lohmar, Rheinbach, Wachtberg, Siegburg, und Trois­dorf gibt es ebenfalls einen zweiten Wahlgang.

Wir halten unsere Leser auf dem neuesten Stand: Der GA berichtet am Wahlsonntag fortlaufend in einem Liveblog über die Wahlen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Darin bieten wir aktuelle Nachrichten zu den Stichwahlen, Hintergründe, Analysen, Videos, Interviews und Reaktionen. Unsere Reporter berichten live aus dem Bonner Stadthaus sowie aus den Rathäusern der Region. Wir sprechen mit den Siegern, Verlierern und Wahlbeobachtern.

Auf ga.de haben Sie zudem alle Wahlergebnisse im Überblick, grafisch und redaktionell aufbereitet. Verfolgen Sie die Wahl auf ga.de/stichwahl

