Im Lieblingslokal von Frank Hoever Mit dem Stiefel verbindet Polizeipräsident Hoever Kindheitserinnerungen

Den Polizisten bekommt man aus Frank Hoever nicht heraus, auch nicht in seiner Freizeit. Er hat sich eine Sitzecke im Gasthaus Stiefel ausgesucht, in der er freien Blick auf die Bonngasse und zugleich den Rücken geschützt hat. Es ist die Erfahrung aus mehr als 40 Jahren im Polizeidienst, in der er es vom „einfachen Schutzmann“ in der damaligen Bundeshauptstadt über das Landeskriminalamt und das Innenministerium bis zum Bonner Polizeipräsidenten gebracht hat. Auf Nummer sicher gehen, die Situation unter Kontrolle haben.