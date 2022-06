Auftakt zur Planungswerkstatt : So wünschen sich die Bonner ihren Stiftsplatz

So sieht es derzeit noch auf dem Platz vor der Stiftskirche aus. Die Parkplätze sollen mehr Grün weichen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Seit Oktober ist es offiziell: Der Stiftsplatz soll grüner werden. Bürgerinnen und Bürger haben sich in den letzten Monaten aktiv an der Diskussion um die Umgestaltungspläne beteiligt. Die Stadt hat vier Landschaftsarchitekturbüros mit der Planung beauftragt, die sich am Freitagnachmittag im Ratssaal vorgestellt haben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Klaes

Der Bonner Stiftsplatz soll grüner werden. Aber wie stellen sich die Bürger den Platz vor? Was ist in der Praxis möglich? Im Ratssaal des Bonner Stadthauses haben sich am Freitagnachmittag vier Landschaftsarchitekturbüros der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Stadt Bonn hat die Büros in einem Werkstattverfahren mit der Planung beauftragt, um eine ideale Lösung für die Umsetzung zu finden. Nur eins wird im August den Zuschuss für die Gestaltung erhalten.

Im Ausschuss für Mobilität hatte eine Mehrheit am 28. Oktober für den Umbau der Fläche gestimmt, auf der sich derzeit rund 70 Parkplätze befinden. Diese sollen mehr Grün weichen, der Platz soll entsiegelt und zu einer Art Park werden, so der Beschluss im Stadtrat.

Möglichkeit zum Austausch zwischen Planern und Bürgern

Beim Kolloquium am Freitag hatten die Bürger die Möglichkeit, sich über den Planungs- und Diskussionsstand zu informieren. Die Kölner Stadtplanerin Regina Stottrop stellte die Büros vor, die sich am Wettbewerb um den Zuschlag für die Gestaltung des Stiftsplatzes beteiligen.

Die Landschaftsarchitekturbüros Club L94 und Urbanegestalt aus Köln, RMP Stephan Lenzen aus Bonn und Scape Landschaftsarchitekten aus Düsseldorf haben sich beworben. Die bisherige Aufgabe für die Büros lautete, so Stottrop, „Visionen zu entwickeln“. Bis zum 25. Juli müssen die Landschaftsarchitekten ihre konkreten Gestaltungsvorschläge bei der Stadtplanerin einreichen. Beim Kolloquium nutzten sie die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen und Anregungen der Bürger entgegenzunehmen.

Bürger diskutierten auch im Internet

Online konnten Bürger vom 2. bis 17. Mai im Beteiligungsportal bonn-macht-mit.de über die Zukunft des Stiftsplatzes diskutieren und Wünsche für die Gestaltung äußern. Die Kirchengemeinde St. Petrus wünschte sich auf diesem Weg „eine klimaangepasste, biodiverse Begrünung“ des Stiftsplatzes, der Platz vor der Kirche solle zu einem „sozial attraktiven Begegnungsort im Grünen“ werden.

Ein Nutzer befürchtete, dass die Umgestaltung zu mehr Lärm und nächtlicher Unruhe führen könnte. Ein anderer wünschte sich einen Kinderspielplatz auf der Fläche. Gegner der Umgestaltung befürchteten eine Entwicklung wie im ehemaligen Bonner Loch: Durch fehlende soziale Kontrolle könnten auf der umgestalteten Fläche Angsträume entstehen.

Unterschriftenaktion der Interessengemeinschaft Stiftsplatz

Geschäftsleute am Stiftsplatz hatten im Vorfeld über ihre fehlende Beteiligung an den Plänen für die Umgestaltung geklagt (der GA berichtete). Die Interessengemeinschaft Stiftsplatz forderte mit einer Unterschriftenliste den Erhalt des Parkplatzes „mit zeitgemäßen Renovierungen“.

Wenn die Parkplätze am Stiftsplatz wegfallen, könnte das Geschäft darunter leiden, so die Befürchtung. Auch Kirchgänger nutzen die Stellplätze für Autos, so die Interessengemeinschaft. Befürworter der Umgestaltung argumentieren, dass das Parkhaus Stiftsgarage, das nur eine Straße weiter liegt, ausreichend Stellplätze biete.

Brunnen und Bunkeranlage unter Denkmalschutz

Ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Umgestaltung beachtet werden muss: die Geschichte des Stiftsplatzes. Stadtkonservatorin Katrin Bisping bestätigte, dass der Brunnen auf dem Platz nach einer Prüfung durch das Amt für Denkmalpflege in die Liste der Baudenkmäler aufgenommen wurde. Ebenfalls unter Denkmalschutz stehe die Bunkeranlage, die sich unter dem Stiftsplatz befindet.

Die Umgestaltung des Stiftsplatzes ist eine Maßnahme im Masterplan Innere Stadt Bonn 2.0. Die Aufgabe für die Landschaftsarchitekturbüros: „Gesucht wird ein hochwertiger, gestalterisch und stadtökologisch nachhaltiger Entwurf, mit dem sich insbesondere Bonner*innen identifizieren können.“

Dabei gehe es vor allem um die Platzfläche, die südliche Straßenführung werde nicht in die Umgestaltung einbezogen, wie Stottrop erklärt. Diese sei mit ihrer ÖPNV-Anbindung in der derzeitigen Form wichtig für den Verkehr rund um den Stiftsplatz. Eine Fach- und Sachjury, in der auch Bürger sitzen, wird die Vorschläge der Büros nach verschiedenen Kriterien bewerten: Nachhaltigkeit, Nutzungsqualität, gestalterische Qualität und baulicher Aufwand sollen eine Rolle spielen.