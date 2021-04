Stiftsschule in Bonn : Schüler nach Brand in Klassenraum evakuiert

In einem Klassenraum der Stiftsschule in Bonn hat es am Donnerstag gebrannt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Die Feuerwehr ist am Donnerstag an die Stiftsschule in Bonn ausgerückt. In einem Klassenraum, in dem sich ein Lehrer und seine Schüler aufhielten, war ein Brand ausgebrochen. Die Kinder wurden evakuiert.



In einem Klassenraum in der Stiftsschule in Bonn ist am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Brand ausgebrochen. Ein Lehrer hatte zu dem Zeitpunkt dort eine Gruppe Schüler beaufsichtigt, als es anfing zu brennen. Der Pädagoge alarmierte die Feuerwehr und brachte die Kinder aus dem Klassenraum im Erdgeschoss in die Turnhalle, wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer zog von dem Klassenraum in eine Zwischendecke. Die Wehrleute öffneten diese, um den Brand zu bekämpfen.

Weitere Informationen, auch zur Ursache des Brandes, gibt es noch nicht. Gegen 15.45 Uhr dauerte der Einsatz der Feuerwehr noch an.

(ga)