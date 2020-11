Zu den Coronafällen in Bonn : Stimmen der Vernunft

Aktuell scheinen die Bonner Kliniken und ihre Intensivstationen die Corona-Pandemie gut im Griff zu haben. Dass sie eine mögliche Verschärfung der Lage einkalkulieren, spricht für sie, meint GA-Redakteur Rüdiger Franz.

Durchaus mag der Belegungsgrad von Intensivbetten ein Parameter der Gesamtsituation in der Pandemie sein, man sollte sich nur nicht auf ihn beschränken. Denn die Verlegung auf eine Intensivstation ist alles andere als ein optimistisch stimmendes Zeichen und in medizinischer Hinsicht folglich die ultima ratio, die niemandem zu wünschen ist. Insofern wäre es ebenso fahrlässig, die Lage bis zu einer Auslastung der Kliniken und Intensivbetten bemüht zu verharmlosen – wie sie maßlos zu dramatisieren. Geradezu naiv hingegen wäre es, die Lösung aller Pandemien allein in der Kapazität von Intensivbetten zu suchen.

Ernst zu nehmen ist jedenfalls die bunt gemischte und in den meisten Fällen wohl nicht politisch motivierte Schar jener Mediziner, die in gebotener Weise vor einer möglichen Verschärfung der Situation warnen. Dass die verantwortlichen Mediziner der großen Bonner Kliniken dies mit Besonnenheit und Augenmaß tun, macht sie zu angenehmen Gegenpolen einer teilweise heillos überhitzten Debatte. Dankbarkeit verdient in dieser Zeit aber vor allem das Klinikpersonal, das unter schwersten Bedingungen seinen wertvollen Dienst am Patienten tut.