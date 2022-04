Personalkarussell im Festausschuss Bonner Karneval : Stockhorst tritt nochmals als Präsidentin an

Bonn Dem Festausschuss Bonner Karneval steht eine Verjüngskur bevor. Vize-Präsident Stephan Eisel und Zugleiter Axel Wolf hören im Juni nach vielen Jahren Vorstandsarbeit auf.

Im Vorstand des Festausschusses Bonner Karneval (FBK) wird sich im Juni das Personalkarussell kräftig drehen. Präsidentin Marlies Stockhorst hat am Montagabend dem Präsidium und Vereinsvertretern das neue Vorstandsteam präsentiert, das sich am Dienstag, 21. Juni, bei der Mitgliederversammlung im Haus des Karnevals zur Wahl stellen wird.

Wolf und Stockhorst sollen sich in der vergangenen Session bei der Bewertung des Themas „Karneval in Coronazeiten“ selten einig gewesen sein. Eisel hingegen hatte bereits im Sommer des Vorjahres angekündigt, seinen Platz für eine Vorstandsverjüngung freimachen zu wollen. Eisel und Wolf haben an der Sitzung am Montagabend nicht teilgenommen. Beide befinden sich derzeit im Urlaub. Wie der GA erfuhr, soll Mirko Feld mittelfristig Festausschusspräsident in Bonn werden.