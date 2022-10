Vermietung der 23. Etage : Stollfuß Verlag zieht oben in den Kanzlerplatz-Turm

Neuer Kanzlerplatz soll im Herbst fertig werden : Bonns höchste Baustelle Viel Zeit bleibt nicht mehr, bis das neue Hochhaus am Bundeskanzlerplatz in Bonn fertig sein muss. Der Investor peilt eine Eröffnung im Herbst an. Die ersten Mieter sind schon eingezogen. Ein Rundgang über die Baustelle.