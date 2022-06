Mahnmale in der Bundesstadt : Sinti bekommen erstmalig Stolpersteine in Bonn

Gemeinsam mit Michael Berft (rechts) vom städtischen Tiefbaumt formte Künstlers Gunter Demnig ein Mosaik aus Stolpersteinen in den Fußweg vor der Ellerstraße 34. Foto: Niklas Schröder

Bonn Nur die Hälfte der in Bonn lebenden Sinti und Roma haben die Zeit der Nationalsozialisten überlebt. Den Verfolgten wird jetzt in der Bundesstadt mit Stolpersteinen gedacht. Die Zahl der Steine steigt derzeit deutlich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Schröder

Bei Regenwetter machten sich zwei Männer mit Spitzhacke und Drucklufthammer am Gehweg in der Ellerstraße zu schaffen. Nach ihrer Arbeit leuchteten sechs neue Stolpersteine vor der Hausnummer 34. Bereits 20 Jahre ist es her, als Künstlers Gunter Demnig in Bonn die ersten Stolpersteine verlegt hat – nun folgen weitere 36 Stolpersteine für die Bonner, die von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. Gemeinsam mit Michael Berft vom städtischen Tiefbaumt formt Demnig an zwei Tagen kleine Mosaikmuster in die Bordsteine. Die Steine sollen auch jenen gedenken, die Ausgrenzung und Verfolgung überlebt haben oder sich durch Flucht in Sicherheit bringen konnten.

Foto: Niklas Schröder

Nur die Hälfte der Bonner Sinti überlebte

Bei den Verlegungsarbeiten, die von der Gedenkstätte Bonn durchgeführt werden, wurden erstmals auch Stolpersteine für ermordete Sinti aus Bonn berücksichtig. Nur die Hälfte der etwa 100 Bonner Sinti, die in der Zeit des Nationalsozialismus in Bonn wohnten, überlebte die Verfolgung und Deportation durch die Nationalsozialisten. Ihre ermordeten Angehörigen wurden Opfer der rassistischen Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Oberbürgermeisterin Katja Dörner, die bei der Verlegung in der Ellerstraße anwesend war, machte bei ihrer Rede auf das Thema aufmerksam. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass erstmals für vier Sinti Stolpersteine gespendet werden. So wird die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma in Bonn sichtbar“, sagte Dörner.

Für die Verlegung der Stolpersteine war Musiker Barry Mehler aus Amsterdam angereist. „Ich bin hocherfreut, dass meine Mama und meine Großmutter nun einen Platz in der Bonner Historie haben. Das Stolpersteine-Projekt ist sehr wichtig, um an die vielen Menschen zu erinnern, die Opfer des Nationalsozialismus wurden“, sagte Mehler. Die Stolpersteine seiner Mutter und Großmutter liegen nun in der Noeggerathstraße 8. Sie mussten während der Nazi-Zeit aus Bonn fliehen. Mehlers Urgroßonkel Albert Meyer (1886 – 1934), hat einen Stolperstein in der Ellerstraße.

Weitere Stolpersteine wurden in der Nordstraße 48 und 106, Wenzelgasse 39-41, Rheindorfer Straße 50 sowie am Nesselroderhof 4 verlegt. Am Donnerstag wird das städtische Tiefbauamt weitere Stolpersteine in der Rheinallee 31 und 35 in Bad Godesberg verlegen.

Ausschließlich durch Spenden finanziert