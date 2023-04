Tiefbauamt will Schäden bis Mai beheben Auffällig viele Schlaglöcher auf Bonner Straßen

Spürbar sind sie dem Namen nach besonders auf dem Fahrradsattel, aber je nach Tiefe auch, wenn man mit dem Auto darüberfährt: Schlaglöcher. Dass es davon aktuell ganz schön viele in Bonn gibt, zeigt eine Umfrage des GA in den sozialen Medien, zu der Ende März rund 150 Antworten und Kommentare zusammenkamen. Spitzenreiter sowohl auf Instagram als auch auf Facebook war die Hohe Straße in Tannenbusch mit 14 Nennungen (siehe „Umfrage zu Schlaglöchern“). „Sollte man nicht besser die Straßen aufführen, die noch einigermaßen gut erhalten sind? Die Liste wäre viel kürzer“, schrieb ein Nutzer auf Facebook und war mit dieser Aussage nicht allein.