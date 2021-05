Bilanz zur Ausgangssperre in Bonn : „Straßen sind nach 22 Uhr wie leergefegt“

Bonn Stadtordnungsdienst und Bonner Polizei ziehen nach rund zwei Wochen Ausgangssperre eine positive Bilanz. Kontrollen konzentrierten sich auf beliebte Treffpunkte wie Rheinufer, Hofgarten und Poppelsdorfer Allee.

Stadtordnungsdienst und die Wache Gabi haben seit dem 24. April nur wenige Verstöße gegen die Ausgangssperre in Bonn festgestellt. „Die Straßen sind nach 22 Uhr wie leergefegt“, sagt Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann. 68 Anzeigen wurden geschrieben, weil Personen zu spät unterwegs waren. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von jeweils 250 Euro. „Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen ist es bei Kontrollen der Ausgangssperre glücklicherweise noch nicht gekommen.“ Einfache Platzverweise und Ansprachen seien wirksam gewesen. Direkt in der ersten Nacht wurden mehrere Personen aufgefordert, den Frankenbadvorplatz zu verlassen. „Seitdem wurden keine größeren Gruppen nach 22 Uhr angetroffen.“ Kontrollen konzentrierten sich auf beliebte Treffpunkte wie Rheinufer, Hofgarten und Poppelsdorfer Allee. „Außerdem wurde Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen.“

Einige Beobachtungen entsprechen jedoch nicht der städtischen Aussage, dass kaum Menschen während der Ausgangssperre unterwegs seien: So waren in den vergangenen Nächten unter anderem in Bad Godesberg viele Personen, teilweise auch in Gruppen, rund um das Zentrum auf den Straßen.