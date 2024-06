Kommentar zur Fehlerquote bei Straßenreinigungsgebühren Nach den Fehlern muss Transparenz her

Fehler passieren. Da ist niemand vor gefeit. Allerdings, wenn es um Steuergeld geht, ist penibles Arbeiten und höchste Sorgfaltspflicht gefordert. Offensichtlich ist das im Stadthaus im Fall des Steuer- und Kassenamts gründlich schiefgegangen. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Skandal. Auch ist es ein Unding, dass die Ergebnisse des Berichts nicht umgehend öffentlich gemacht wurden. Obgleich Mieterbund und die Eigentümergemeinschaft Haus & Grund sich sicherlich oftmals nicht einig sind, an der Stelle ziehen sie richtigerweise an einem Strang: Transparenz muss her, sofort, und alle Fakten müssen auf den Tisch. Für jedermann einsehbar und nachvollziehbar. Alles andere öffnet Spekulationen und Politikfrust Tür und Tor. Das ist Gift in diesen Zeiten, in denen unsere Demokratie ohnehin schon gewaltig unter Druck steht.