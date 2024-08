Arbeiten der Deutschen Bahn Strecke zwischen Bonn und Köln ab Freitag gesperrt

Während der Sperrung am Wochenende starten und enden die Züge der ICE-Linie Koblenz/Bonn – Köln – Wuppertal – Dortmund – Hannover – Berlin in Köln, wodurch der Halt am Bonner Hauptbahnhof entfällt. Zwischen Koblenz und Köln verkehrende Fernverkehrszüge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet. Dabei entfallen die Halte in Andernach, Remagen, Bonn Hauptbahnhof und Köln Hauptbahnhof. Ersatzweise halten die Züge in Köln Messe/Deutz, IC-Züge zudem in Bonn-Beuel. Die Fahrzeit verlängert sich um rund zehn Minuten. Diese Züge werden zusätzlich bis Samstag, 31. August, jeweils 21 bis 5 Uhr, umgeleitet. Grund dafür sind nächtliche Bauarbeiten zwischen Koblenz und Bonn. Außerdem entfallen die Züge der ICE-Sprinterlinie von Bonn über Köln nach Berlin bis Freitag, 6. September wegen Bauarbeiten zwischen Hamm und Hannover.