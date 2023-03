Liveblog zum Warnstreik : Erneute Warnstreiks am Freitag in Bonn und der Region

Erneute Warnstreiks am Freitag in Bonn und der Region

Liveblog Bonn/Region Die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Angestellten im öffentlichen Dienst blieb erfolglos. Am Freitag findet deswegen erneut ein Warnstreik statt, der den ÖPNV in Bonn und der Region großflächig einschränkt.

Die Menschen in Bonn und der Region müssen sich am Freitag, 3. März, auf weitere Warnstreiks einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief alle Tarifbeschäftigten im öffentlichen Nahverkehr zum ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen sind davon auch die Stadtwerke Bonn (SWB) sowie die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB). Mit Dienstbeginn um 3 Uhr soll am Freitag gestreikt werden, wie die SWB mitteilten.