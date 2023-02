Bus und Bahn betroffen : Alle Infos zum Streik am Montag im Liveticker

Liveblog Bonn/Region Im Tarifstreit weitet Verdi die Warnstreiks deutlich aus. So ist am Montag neben Bus und Bahn in Bonn und der Region unter anderem auch der Flughafen Köln/Bonn betroffen. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.



Die Menschen in Bonn und der Region müssen sich am Montag, 27. Februar, auf weitere Warnstreiks einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief alle Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst zum ganztägigen Warnstreik auf. Es werde zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Betroffen sind davon auch die Stadtwerke Bonn (SWB) sowie die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB). Ab Dienstbeginn um 3 Uhr werde Montag gestreikt, teilten die SWB mit. Einzig Buslinien, die von Subunternehmen betrieben würden, werden weiterhin im Einsatz sein. Betroffen sind zudem die beiden größten NRW-Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf. Darüber hinaus hat auch die Komba-Gewerkschaft die Beschäftigten der Stadt Bonn und den Stadtwerken Bonn für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Kitas sind ebenfalls betroffen.

Hintergrund des Streiks ist ein Ausbleiben einer Einigung in der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifstreit für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

In unserem Ticker halten wir Sie über den Streik auf dem Laufenden:

(ga)