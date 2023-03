Viele Reisende, Pendler und Schüler auch in Bonn und der Region werden an diesem Montag von einem großen Warnstreik im Schienen- und Busverkehr betroffen sein. Zu dem Ausstand haben die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi aufgerufen. Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr ein. In Nordrhein-Westfalen fällt größtenteils auch der Regional- und S-Bahnverkehr aus.