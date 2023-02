Liveblog zum Warnstreik : Hunderte bei Demo in Bonn - Müll wird teils nicht abgeholt

Liveblog Bonn/Region Hunderte Menschen nehmen am Montagmorgen an einer Demo in der Bonner Innenstadt teil. Viele Busse und Bahnen fahren nicht, gestreikt wird auch bei der Müllabfuhr. Alle Infos zum Streik im Liveblog.



Die Menschen in Bonn und der Region müssen sich am Montag, 27. Februar, auf weitere Warnstreiks einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief alle Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst zum ganztägigen Warnstreik auf. Es kommt zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Betroffen sind davon auch die Stadtwerke Bonn (SWB) sowie die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB). Seit Dienstbeginn um 3 Uhr werde Montag gestreikt, teilten die SWB mit.

Betroffen sind zudem die beiden größten NRW-Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf. Darüber hinaus hat auch die Komba-Gewerkschaft die Beschäftigten der Stadt Bonn und den Stadtwerken Bonn für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Kitas sind ebenfalls betroffen.

In unserem Ticker halten wir Sie über den Streik auf dem Laufenden:

(ga)