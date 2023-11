Tarifstreit Mitarbeiter der Uniklinik Bonn streiken am Donnerstag

Im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi für diesen Donnerstag, 16. November, einen weiteren Warnstreiktag an der Bonner Uniklinik (UKB) angekündigt. Bereits in der vergangenen Woche hatten mehr als hundert Menschen an der Uniklinik ihre Arbeit niedergelegt, um für bessere Löhne zu demonstrieren.