Streik an Unikliniken beendet : In Bonn stehen 1000 Patienten auf der Warteliste

In Bonn stehen zahlreiche verschobene Operationen an. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe

Bonn Verdi hat 77 Tage für einen Tarifvertrag Entlastung für Pflegekräfte und andere patientennahe Beschäftigte gekämpft. Das Bonner Uniklinikum kehrt nach der Einigung jetzt zum Normalbetrieb zurück.



Von Bettina Köhl

Nach elf Wochen ist der Streik für einen Tarifvertrag Entlastung an den sechs Unikliniken in NRW beendet. Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) will jetzt den Normalbetrieb so schnell wie möglich wiederherstellen. Laut Professor Wolfgang Holzgreve, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKB, stehen über 1000 Patienten auf der Warteliste für Operationen.

„Da wir in Deutschland den dritthöchsten durchschnittlichen Fall Schweregrad haben, brauchen alle diese Patienten ihre Eingriffe so bald wie möglich“, sagte Holzgreve am Mittwoch auf GA-Anfrage. „Bei der Reihenfolge richten wir uns immer nach der Dringlichkeit, aber natürlich werden Notfälle immer sofort versorgt.“

Einigung zwischen Unikliniken und Verdi

Unikliniken und Gewerkschaft Verdi haben sich am Dienstagnachmittag auf ein Eckpunktepapier zum Tarifvertrag Entlastung verständigt, das für deutlich bessere Arbeitsbedingungen sorgen soll. Die Parteien haben sich nach über 25 Verhandlungstagen auf einen besseren Personalschlüssel insbesondere in patientennahen Berufsgruppen geeinigt.

Schichtgenau soll außerdem die Belastung gemessen und für Ausgleich gesorgt werden. Dabei wird laut Verdi für weite Teile der Pflege, inklusive der psychiatrischen Stationen und der Notaufnahmen, das Zahlenverhältnis von Beschäftigten und Patienten festgelegt. „Wird diese Quote unterschritten oder kommt es zu anderweitig belastenden Situationen, erhalten die Betroffenen Belastungspunkte. Für jeweils sieben Punkte wird ihnen ein zusätzlicher freier Tag als Belastungsausgleich gewährt. Im ersten Jahr der Umsetzung können bis zu elf freie Tage zusammenkommen. Im zweiten Jahr sind es 14 und ab dem dritten Jahr maximal 18 zusätzliche freie Tage“, teilte Verdi mit. Mehr Zeit soll das Klinikpersonal auch für die persönliche Anleitung von Auszubildenden, die Patienten versorgen, bekommen.

Sie ließen nicht locker: Beschäftigte der Bonner Uniklinik, hier bei einer Pressekonferenz Anfang Juni. Foto: Benjamin Westhoff

Das Streikzelt, das auf einem Parkplatz auf dem Venusberg stand, ist bereits wieder abgebaut. In direkter Nachbarschaft hat der Personalrat des UKB seine Büros. „Ich glaube, dass alle daran beteiligten Parteien froh sind, dass der Streik ein Ende hat“, sagte Axel Tumschat, stellvertretender Vorsitzender des Personalrats der nichtwissenschaftlichen Beschäftigten. „Im Tarifstreit selbst ist der Personalrat zur Neutralität verpflichtet.“ Deshalb wollte Tumschat das Ergebnis am Mittwoch auch nicht kommentieren. Wenn es an die Umsetzung des Tarifvertrags geht, ist der Personalrat beteiligt.

Der für fünf Jahre ausgehandelte Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2023 in Kraft, es gibt aber eine Übergangsphase, für die pauschal fünf Entlastungstage vereinbart wurden. „Für die Umsetzung und die Einführung der nötigen IT-Systeme bekommen die Kliniken anderthalb Jahre Zeit“, so Verdi-Verhandlungsführer Heinz Rech.

Der sogenannte Pflegestreik kommt auch anderen Beschäftigtengruppen zugute. Laut Gewerkschaft werden unter anderem in der Radiologie, in den Betriebskitas und bei Therapeuten bereichsbezogene Mindestvorgaben für den Personaleinsatz fixiert, deren Unterschreitung ebenfalls mit zusätzlicher Freizeit ausgeglichen wird.

Für die Bereiche Service, IT und Technik sowie für die Ambulanzen vereinbarten die Verhandlungsparteien pauschal 30 zusätzliche Vollzeitstellen pro Uniklinik. Laut Verdi hat das in den Belegschaften zu vielen Diskussionen geführt, denn: „Denn Krankenhausarbeit ist Teamarbeit und braucht überall ausreichend Personal.“

Tarifvertrag Entlastung bedeutet Aufwertung für den Pflegeberuf

UKB-Direktor Holzgreve hatte zwischenzeitlich vergeblich versucht, den Streik gerichtlich zu stoppen. „Der Ausgang der Verhandlungen ist ein mühsam erarbeiteter Weg zur Entlastung, der den Pflegeberuf weiter aufwertet“, sagte er am Mittwoch. Das Besondere an dem Streik sei gewesen, dass es nicht um Löhne ging. „Es ging um das Thema Entlastung, und diese kann ja nur durch mehr Pflegefachkräfte wirklich erreicht werden“, so Holzgreve.