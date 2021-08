Zugausfälle im Fernverkehr : Lage am Bonner Hauptbahnhof trotz Streik entspannt

Lage am Bonner Hauptbahnhof trotz Streik entspannt

Der Bonner Hauptbahnhof am Morgen des Streiks. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) legt weite Teile des Zugverkehrs der Deutschen Bahn seit Mittwochfrüh lahm. In Bonn ist vor allem der Fernverkehr betroffen. Wie erleben Reisende und Pendler die Lage am Bonner Hauptbahnhof?

Am ersten Morgen des Streiks der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) ist die Lage am Bonner Hauptbahnhof trotz Zugausfällen relativ entspannt. Im Berufsverkehr zwischen 7.30 und 9 Uhr wurden dort keine Zugausfälle im Regionalverkehr angezeigt. Dafür fielen in diesem Zeitraum jedoch alle Fernzüge aus.