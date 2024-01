Beschäftigte im ÖPNV legen die Arbeit nieder So wirkt sich der Streik im Nahverkehr in Bonn und der Region aus

Die Gewerkschaft Verdi hat zum bundesweiten Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Am Freitag, 2. Februar, sollen die Beschäftigten im Kommunalen Nahverkehr in allen Bundesländern außer Bayern ihre Arbeit niederlegen. Laut Verdis Bezirksgeschäftsstelle für Köln, Bonn und Leverkusen sind in diesem Gebiet folgende Unternehmen vom Streik betroffen: die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB), die Stadtwerke Bonn (SWB) sowie deren Dienstleistungs- und Verkehrsunternehmen und das Verkehrsunternehmen wupsi in Leverkusen.Im Rhein-Sieg-Kreis ist die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) vom Warnstreik am Freitag nicht betroffen.