Streik im Nahverkehr : SWB Bus und Bahn wird am Montag erneut bestreikt

Bonn Den Bonnern steht der nächste Streik im öffentlichen Nahverkehr bevor: Am Montag fahren den ganzen Tag über keine Busse und Bahnen der SWB. Auch die Linien 16 und 18 der KVB sind betroffen.

In Bonn wird in der kommenden Woche erneut gestreikt: Die Gewerkschaft verdi hat für Montag, 19. Oktober, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Ab 3 Uhr morgens werden deshalb in Bonn keine Busse und Bahnen der SWB fahren. Wie SWB Bus und Bahn mitteilt, werden Fahrgäste aller Voraussicht nach mit 18 Prozent der Busfahrten befördert, die durch Subunternehmer geleistet werden. Die Fahrten sollen in der elektronischen Fahrplanauskunft angezeigt werden. SWB Bus und Bahn wird am Montag voraussichtlich den gesamten Betriebstag bestreikt werden.