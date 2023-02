Streikauswirkungen in Bonn : Busse und Bahnen fahren nicht, volle Straßen in der Region

Foto: Benjamin Westhoff 10 Bilder Bilder vom Streik bei Bus und Bahn in Bonn

Bonn/Region Seit dem frühen Morgen wird im öffentlichen Nahverkehr auch in Bonn und der Region gestreikt. Am SWB-Betriebshof in Friesdorf haben sich Bus- und Bahnfahrer versammelt. Wie ist die Lage am Busbahnhof und auf den Straßen?



Die Straßen- und Stadtbahnen blieben im Depot, auf den Straßen fahren deutlich weniger Busse, die Menschen müssen sich teils eine andere Möglichkeit suchen, um von A nach B zu kommen: Der Streik im öffentlichen Personennahverkehr macht sich seit dem frühen Morgen auch in Bonn und der Region bemerkbar. Auf den Autobahnen sowie den Straßen innerhalb der Orte ist am Dienstagmorgen teils mehr Geduld gefragt als an anderen Werktagen: Ein Blick auf die Verkehrslage verrät, dass auf den Straßen viel los.

Am Bus-Betriebshof der Stadtwerke Bonn (SWB) in Friesdorf sind am Dienstagmorgen dutzende streikende Bus- und Bahnfahrer zusammengekommen. „Wir wollen die Lohnforderungen, die Verdi gestellt hat, definitiv durchbringen“, sagt Gewerkschaftsmitglied und Busfahrer Frank Küpler, der dem Streikaufruf gefolgt ist. Rund 30 Mitarbeiter waren gegen 7.45 Uhr bereits vor Ort.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die 640.000 Beschäftigten in NRW. Kübler nennt die Forderungen „absolut gerechtfertigt“. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen dies als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

