Liveticker : Warnstreik: Nahverkehr in Bonn steht still

Liveblog Düsseldorf/Bonn Am Donnerstag streikt der Nahverkehr. Wie auch am vergangenen Dienstag fahren in Bonn keine Busse und Bahnen der Stadtwerke. Die Wettervorhersage macht es Pendlern ebenfalls nicht leicht. Unser Liveticker hält Sie auf dem Laufenden.



Am Donnerstag wird dann wieder der Öffentliche Nahverkehr bestreikt. Bus- und Bahnfahrer der Bonner Stadtwerke wollen von Betriebsbeginn (3 Uhr) an erneut ganztägig in den Streik. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, sie gehe davon aus, dass Busse und Bahnen in den Depots blieben. Der Streik wird daher Auswirkungen auf alle Kunden von SWB Bus und Bahn haben. Auch Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB), die auf den Stadtbahnlinien 16 und 18 zwischen Bonn und Köln verkehren, nehmen teil. Die Verkehrsbetriebe im Umland, RSVG und RVK, haben bislang noch keine Teilnahme ihrer Mitarbeiter an den Streiks angekündigt. Der S-Bahn- und der Regionalverkehr wird nicht betroffen sein.

In unserem Liveblog berichten wir fortlaufend über den Warnstreik

Erst am vergangenen Dienstag hatten die Beschäftigten im Nahverkehr gestreikt. In Bonn und der Region fuhren kaum Busse.

