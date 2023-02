„Was wir gerade erleben, ist existenzbedrohend“ : Darum streikt der Bonner Stadtgärtner Stefan Fetting

Liveblog zum Warnstreik : Warnstreiks gehen am Dienstag in NRW weiter Am Montag haben hunderte Menschen an einer Demo in der Bonner Innenstadt teilgenommen. Die Auswirkungen der Warnstreiks werden in NRW in den kommenden Tagen weiter zu spüren sein, dann sollen der öffentliche Nahverkehr und Kitas in weiteren Städten bestreikt werden.