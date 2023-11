Zweiter Protesttag in dieser Woche Streiks an der Uniklinik Bonn gehen weiter

Während eine Fachpflegekraft der Entgeltgruppe 9 in der Erfahrungsstufe drei demnach 3952 Euro brutto im TVöD erhält, bekommt sie an der Uniklinik 3638 Euro monatlich. Eine Differenz von 314 Euro. „Wenn man es so sehen möchte, helfen wir der Uniklinik mit unserem Streik, ein besserer Arbeitgeber zu werden“, findet Erzieher von der Höh-Wurmsee.