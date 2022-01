Nach der abgebrochenen Silvesterparty : Brückenforum setzt auf Aussprache

BONN Fünf Tage nach der aufgelösten Silvesterfeier beharren Betreiber und Behörden weiter auf ihren Standpunkten. Die Pächter wollen sich gegen die Vorwürfe wehren.

Wie berichtet, hatte die Stadt am Silvesterabend ausgerechnet ihren eigenen Pächtern das Ordnungsamt ins Haus geschickt und die laufende Veranstaltung unter Amtshilfe der Polizei gegen 21 Uhr beendet. Zum Charakter der Zusammenkunft, an der je nach Darstellung zwischen 25 und 40 Gäste teilgenommen haben, gibt es weiterhin zwei unterschiedliche Auffassungen, deren Auslegung entscheidend für die weitere Entwicklung sind. So sind Ordnungsamt und Polizei überzeugt, im Foyer vor dem großen Saal eine Tanzveranstaltung angetroffen zu haben, worauf aus Sicht der Stadt neben einer Tanzfläche auch ein anwesender Diskjockey spreche. Tanzveranstaltungen sind in NRW derzeit durch die aktuelle Coronaschutzverordnung untersagt.