Hauptbahnhof Bonn : Streit um Fünf-Euro-Schein eskaliert - zwei Frauen verletzt

Am Hauptbahnhof Bonn ist zwischen zwei Frauen ein Streit um einen Fünf-Euro-Schein eskaliert.

Bonn Großer Streit um eine kleine Geldsumme: Am Bonner Hauptbahnhof ist zwischen zwei Frauen eine Diskussion über einen angeblich entwendeten Fünf-Euro-Schein eskaliert. Sie schlugen und traten sich, die Polizei schritt ein.

Was als lautstarke Diskussion begann, entwickelte sich zu einer handfesten Prügelei: Am Bonner Hauptbahnhof ist zwischen zwei Frauen ein Streit um einen Fünf-Euro-Schein eskaliert. Die Polizei musste die Kontrahentinnen, die aufeinander einschlugen und sich gegenseitig traten, voneinander trennen.

Die Auseinandersetzung ereignete sich bereits am Freitagnachmittag. Wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin am Montag berichtet, hatten Bundesbeamte gegen 14.45 Uhr einen lautstarken Streit im Personentunnel Nord bemerkt. Dort trafen sie zwei Frauen an, die sich gegenseitig schlugen und traten, und trennten die beiden umgehend voneinander. Auf den Auslöser des Streits angesprochen, beschuldigte die Jüngere der beiden, eine 25-jährige Bonnerin, die 44-Jährige, die ebenfalls aus Bonn stammt, ihr einen Fünf-Euro-Schein entwendet zu haben. Diesen forderte sie „vehement und durch den Einsatz von Faustschlägen“ zurück, wie die Polizei berichtet.