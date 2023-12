Kaputte Steineinfassung Stadt Bonn und Dekanat streiten sich um Steine am Bonner Münster

Das Presseamt der Stadt Bonn widerspricht der Aussage nicht, sieht sich aber dennoch nicht in der Verantwortung, Kosten und Aufwand für die Ausbesserung zu übernehmen. Arbeiten in der Vergangenheit könnten nicht ausgeschlossen werden und seien aufgrund von Personalwechseln nicht mehr nachzuvollziehen. „Es ist jedoch so, dass in erster Linie der Eigentümer dafür verantwortlich ist, Schäden auszubessern“, heißt es in der Mitteilung des Presseamtes.