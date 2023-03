Straßenumbau in der Bonner City Streit um Radweg vor der Uni

Die Liste derer, die beim geplanten Umbau der Straßen Rathausgasse und Am Hof einen baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg auf der Seite der Universität fordern, wird länger. Aus einer Stellungnahme der Uni an die Ratsfraktionen geht hervor, dass die Uni die zuletzt von Verwaltung und weiten Teilen der Koalition bevorzugte Variante nicht für geeignet hält. „Radfahrende würden auf derselben Spur mit den Bussen geführt, wodurch den Radfahrenden ein großes Unsicherheitsgefühl vermittelt wird“, heißt es dem Schreiben. Bei stehenden Bussen an der Haltestation am Markt seien die Radfahrer gezwungen, hinter den Fahrzeugen zu warten. Besser geeignet sei hingegen die Variante mit einem baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg.