Daten der Bundesnetzagentur Das sind die leistungsstärksten Solaranlagen in Bonn

Die Daten der Bundesnetzagentur lassen auch einen Blick in die Geschichte des Solarstroms in Bonn zu. Die älteste in Betrieb befindliche Anlage liefert seit 1991 Strom. Zwei Privatleute haben am 1. April 1991 ihre Anlage mit dem Namen „Solar2kW“ in Betrieb genommen. Nettoleistung - 2 kWp. Ex-Solarworld Chef Frank Asbeck betreibt seit 1995 die PV-Auermühle-Anlage A80 und seit Juni 2011 mit der Solar Holding Beteiligungsgesellschaft die Anlage an der Kennedybrücke, die ebenfalls bis heute Strom liefert.