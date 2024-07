Mittelspannungsstörung im Bonner Süden: Bonn von größerem Stromausfall betroffen

In Bonn ist am Freitagnachmittag in mehreren Ortsteilen der Strom ausgefallen. Kurz nach 15 Uhr habe es eine größere Störung gegeben. Dies teilte Pressesprecherin Silke Elbern von den Stadtwerken Bonn auf GA-Anfrage mit. Es seien mehrere Ortsteile von Bonn sowie die Stadtbahn von dem Stromausfall betroffen. Grund sei eine sogenannte Mittelspannungsstörung im Bonner Süden. Mutmaßlich sei die Störung durch einen Leitungsschaden entstanden, der durch Baggerarbeiten auf der Fritz-Schäffer-Straße hervorgerufen wurde. Dies teilte die Feuerwehr Bonn auf Nachfrage des GA mit.