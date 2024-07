Haushalte in Bonn Anwohner berichten nach Stromausfall von defekten technischen Geräten

Bonn · Viele Haushalte in Bonn waren am Freitagnachmittag ohne Strom. Die Stadtwerke sollen mehrfach versucht haben, die Versorgung wiederherzustellen. Seitdem berichten Anwohner von Schäden an technischen Geräten. Ein Experte gibt Tipps, was Betroffene jetzt tun können.

16.07.2024 , 18:10 Uhr

Der massive Stromausfall am Freitag wurde durch einen Leitungsschaden bei Baggerarbeiten auf der Fritz-Schäffer-Straße hervorgerufen. Foto: Petra Reuter