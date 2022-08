Stundenlange Störung in Bonn : Großflächiger Stromausfall legte Endenich und Dransdorf lahm

Stundenlange Störung in Bonn

Seit ungefähr vier Uhr morgens sind einige Haushalte in Bonn-Endenich und Dransdorf ohne Strom. Foto: dpa

Update Bonn Aufgrund einer Störung waren am Dienstagmorgen viele Haushalte in Endenich und Dransdorf ohne Strom. Nach mehreren Stunden konnte die Ursache der Störung gefunden werden.

In Teilen von Bonn ist am Dienstagmorgen der Strom ausgefallen. Von der seit circa vier Uhr morgens anhaltenden Störung waren vor allem Haushalte im Stadtteil Endenich betroffen. Gegen acht Uhr konnten fast alle betroffenen Haushalte nach Angaben der BonnNetz wieder mit Strom versorgt werden. Man gehe von einem Kabelfehler aus, heißt es in einer Mitteilung.