Nach Ausfall vom Morgen : Erneuter Stromausfall in Teilen von Bonn

In Teilen Bonns ist am Mittwoch der Strom ausgefallen. Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn In Teilen Bonns ist zunächst am Mittwochmorgen kurzzeitig der Strom ausgefallen. Eine Trafostation in der Weststadt hatte einen Fehler. Am frühen Nachmittag folgte in Poppelsdorf ein weiterer Stromausfall, allerdings aus einem anderen Grund.



Von Jonathan Kemper, Sebastian Fink und Richard Bongartz

Bei Arbeiten in der Poppelsdorfer Allee hat der Kampfmittelräumdienst am frühen Mittwochnachmittag mehrere Stromkabel beschädigt, wie die Stadtwerke Bonn (SWB) mitteilen. Deshalb gebe es einen Stromausfall im Bereich Poppelsdorf. Arbeiter der SWB seien bereits vor Ort, um den Schaden zu begutachten und zu beheben. Wie lange der Stromausfall andauern wird, ist nicht klar.

Ein Fehler in einer Trafostation an der Müllverbrennungsanlage in der Bonner Weststadt sorgte schon ein paar Stunden zuvor am Mittwochmorgen für einen kurzzeitigen Stromausfall in Teilen Bonns. Wie Veronika John, Sprecherin der SWB, mitteilte, trat der Fehler gegen 9.50 Uhr auf. Bei der Trafostation handelt es sich laut SWB um eine Übergabestation zu Westnetz. Dort kommt der Hochspannungsstrom von Westnetz an und wird für Bonn in Mittelspannung umgewandelt. Durch den Ausfall der Trafostation konnten mehrere Bonner Ortsteile nicht mit Strom versorgt werden. Betroffen davon waren Dransdorf sowie Teile von Endenich, Poppelsdorf und der Weststadt.

„Unseren Technikern war nach kurzer Analyse klar, dass der Fehler schnell behoben werden kann“, so John. Tatsächlich kam der Strom dann auch nach 20 Minuten wieder. Auf GA-Anfrage erklärt John, dass es sich konkret um einen Kurzschluss in einem Trafo eines Blocks gehandelt habe, also einen eher ungewöhnlichen Fehler im Gegensatz zum Beispiel zu einer durch ein Tier beschädigten Leitung. „Das habe ich jetzt zum ersten Mal in 13 Jahren bei den Stadtwerken erlebt“, sagt sie. Ein Kurzschluss könne eben vorkommen, grundsätzlich sei das Stromnetz in Deutschland aber sehr stabil.

Zu gefährlichen Situationen kam es in diesen 20 Minuten auf der Kreuzung Hermann-Wandersleb-Ring/Auf dem Hügel und Frongasse. Die Ampel war ausgefallen, auch das orange Warnlicht der nicht vorfahrtsberechtigten Straßen blinkte nicht. So versuchten die Fahrzeuge dort, sich irgendwie über den vielbefahrenen Ring durchzuwurschteln, ernteten dafür viel Huperei. Die zweite Fußgängerampel in Richtung Dransdorf war dann die erste, die nicht ausgefallen war.

In der Fußgängerzone der Endenicher Straße waren die Geschäfte dunkel, die Hubertus-Apotheke hatte wegen des Stromausfalls vorübergehend geschlossen. Auch die Händler nebenan nutzten die Zeit des ausgefallenen Kassensystems für ein Schwätzchen vor der Ladentür. Viele Anwohner schauten aus ihren geöffneten Fenstern. Betroffen vom Stromausfall waren auch Radio Bonn/Rhein-Sieg und der General-Anzeiger.