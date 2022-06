Prüfung wird Tage dauern : Bonner Stadtwerke suchen nach Stromausfall weiter nach Ursache

Ein Ausfall in einem Umspannwerk in Bonn hat am Mittwoch einen Stromausfall in weiten Teilen Bonns ausgelöst. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadtwerke suchen nach dem Stromausfall im Bonner Westen am Mittwoch weiter nach der Ursache. Der ausgefallene Trafo einer Umspannanlage in Endenich wird nun mehrere Tage geprüft.

Nach dem Stromausfall in mehreren Bonner Stadtteilen am Mittwoch suchen die Stadtwerke weiter nach der Ursache. Das teilte Sprecherin Veronika John am Donnerstag auf GA-Anfrage mit. Am Mittwochvormittag war ein Trafo in einer Umspannanlage in Endenich ausgefallen. Weite Teile des Bonner Westens und einige Straßen in Poppelsdorf wurden daraufhin für etwa 20 Minuten nicht mit Strom versorgt.