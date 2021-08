Mängel teilweise behoben : Strunck-Halle in Endenich kann wieder öffnen

Endenich Die seit Juni wegen erheblicher Mängel adhoc gesperrte Josef-Strunck-Halle in Endenich kann nun doch rechtzeitig zum Schulstart wieder geöffnet werden. Allerdings steht sie nur teilweise zur Verfügung.

Auf Nachfrage bestätigte die Stadt Bonn die Wiedereröffnung der Halle an der Röckumstraße im sogenannten Sportpark-West gleich neben dem Fußballplatz. Wie Markus Schmitz vom Presseamt erklärte, erfolge die Umsetzung der Mängelbeseitigung für die Halle und die Umkleiden in einem Stufenplan, der in einzelnen Schritten die Öffnung der Halle für verschiedene Personenzahlen ermögliche. Aktuell werde in den Fußball-Umkleiden einschließlich der Duschen sowie in den Umkleiden der Schule die Mängelbeseitigung durchgeführt. Parallel hierzu erfolge die Umsetzung der ersten Maßnahmen für die Beseitigung der baulichen Mängel in der Halle selbst. „Die vorgenannten Mängelbeseitigungen werden bis nächste Woche abgeschlossen sein, sodass eine eingeschränkte Hallennutzung ohne intensiven Bewegungssport dann zumindest wieder möglich sein wird. Für die weiteren Maßnahmen bedarf es einer aufwendigeren Planung und in Teilen öffentlicher Ausschreibungen, sodass zu dem zeitlichen Ablauf derzeit noch keine Angaben gemacht werden können“, sagte Schmitz weiter.