20 Prozent sollen eingespart werden : Students for Future kritisieren Kommunikation über Energiesparpläne der Uni Bonn

Bonn Die Bonner Hochschulgruppe Students for Future hat am Donnerstag bemängelt, dass die Uni Bonn über ihre Energiesparpläne zu wenig informiert habe. Die Hochschulverwaltung sieht das anders.

Die Bonner Hochschulgruppe Students for Future hat in einem Schreiben am Donnerstag die Kommunikation über die Energiesparpläne der Uni Bonn kritisiert. „Die Maßnahmen sind weitestgehend gut und richtig. Aber dass Studierende über einen Beitrag in der Presse von diesen geplanten Maßnahmen der Uni erfahren, ist nicht akzeptabel, immerhin wurden die Beschäftigten auch umfassend aufgeklärt”, sagte Helena Flesch von der Hochschulgruppe.