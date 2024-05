Zeltlager im Bonner Hofgarten „Students for Palestine“-Demonstranten fliegen aus Uni-Mensa

Bis zur nächsten Woche will eine Gruppe namens „Students for Palestine“ am Bonner Hofgarten campieren und unter dem Motto „Hofgarten gegen Besatzung“ gegen die Zustände im Gazastreifen protestieren. Am Mittwoch hat sich ein Teil der Gruppe offenbar in die nahe Mensa vor dem Hauptgebäude der Uni begeben, um für die eigene politische Sache zu werben. Das bestätigte das Bonner Studentenwerk dem General-Anzeiger. Deren Sprecher Robert Anders sagte: „Die Leute kamen mit Megafon in die Mensa und wollten offenbar ihre Botschaften platzieren. Das hat die Betriebsleiterin unterbunden.“ Sie habe von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und den Besuchern „sehr deutlich gemacht“, die Mensa unverzüglich zu verlassen. Die Polizei musste nicht eingeschaltet werden. Anders sagte weiter, das Studentenwerk biete grundsätzlich keinerlei Plattform für politische Reden mit Ausnahme gelegentlicher Veranstaltungen des Allgemeinen Studierendenausschusses der Uni Bonn (AStA).