Studie der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung : Bonn steht bei Digitalisierung im NRW-Vergleich gut da

Bonn Bonn schneidet im NRW-weitem Vergleich gut ab, was die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen angeht. Dennoch ist Luft nach oben, sagt der Autor der Studie.

Der durchschnittliche Grad liegt derzeit nur bei 4,7 Prozent. Dabei ist Bonn mit 6,96 Prozent an der Spitze, die Stadt Duisburg belegt mit 2,33 Prozent den letzten Platz. Köln liegt bei 3,87 und Düsseldorf bei 4,52 Prozent. Um die Werte zu ermitteln, hat die Projektgruppe die Online-Angebote in Reifegraden von eins bis vier eingeordnet. Denn die offiziellen Meldungen der Kommunen über den Stand der digitalisierten Verwaltungsleistungen seien ungenau, so Fellrath. „Wenn nur eine Leistung aus einem Leistungsbündel im Reifegrad zwei von vier realisiert ist, gilt die gesamte OZG-Leistung als online und umgesetzt“, so der Studienleiter. In dieser niedrigen Stufe können jedoch nur der Antrag an eine Verwaltung per Formular online eingereicht werden, alle weitere Schritte müssen weiterhin analog erledigt werden. „Damit handelt es sich nur um eine Scheindigitalisierung“, so Fellrath.