Zweifel an Ranking seitens der Stadt : Studie: Schlechte Werte für Bonner Bürgerservice

Das Bonner Dienstleistungszentrum verzeichnet mäßige Online-Bewertungen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein Verbraucherschutzverband mit Sitz in Berlin lässt eine Rangliste verbreiten, in der die Stadt Bonn in Sachen Qualität beim Bürgerservice denkbar schlecht abschneidet. Wirklich repräsentativ ist die Analyse nicht. Die Stadt nennt die Erfassung sogar unseriös.