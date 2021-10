Rangliste der US-Zeitschrift Newsweek : Uniklinik Bonn gehört zu den Top-Kliniken weltweit

Das UKB gehört einer Rangliste der US-Zeitschrift Newsweek zufolge zu den Top-Kliniken weltweit. Im Bild zu sehen ist das Bettenhaus mit Hubschrauberlandeplatz. Foto: Universitätsklinikum Bonn/Saba, Johann F. - UKB

Bonn In der Liste „World's Best Specialized Hospitals 2022“ des US-Magazins werden die weltweit besten Kliniken in zehn Fachrichtungen unterteilt. In den Top 50 von vier der Listen ist auch das Universitätsklinikum Bonn vertreten.

Auszeichnung für das Universitätsklinikum Bonn (UKB): Die Uniklinik erreicht Spitzenplätze in einer Rangliste der US-Zeitschrift Newsweek. Das Magazin unterscheidet zwischen zehn verschiedenen Fachrichtungen der Kliniken, in vier davon ist die Bonner Uniklinik in den Top 50 vertreten, wie UKB-Pressesprecherin Elke Pfeifer mitteilt.

In der Rangliste „World’s Best Specialized Hospitals 2022“ werden die zehn Bereiche Kardiologie, Herzchirurgie und Pädiatrie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Neurologie, Neurochirurgie, Onkologie, Orthopädie, Lungenheilkunde und Pädiatrie unterschieden. Die Bonner Uniklinik ist in der Liste der Neurologie (Platz 42), der Orthopädie und Unfallchirurgie (43), der Neurochirurgie (46) sowie der Gastroenterologie (41) unter den ersten 50 Plätzen vertreten. Zudem taucht das UBK in der Liste der Herzchirurgie (53), Onkologie (154) sowie Kardiologie (180) auf.

Das Ranking basiert auf einer Online-Befragung, zu der Newsweek und das internationale Statistik-Portal „Statista“ nach eigenen Angaben mehr als 40.000 medizinische Expertinnen und Experten aus über 20 Ländern eingeladen hatten. Darunter zählen Ärztinnen und Ärzte, Krankenhausmanagerinnen und -manager sowie Fachkräfte. Das Ergebnis dieser Befragung wurde anschließend von einem international besetzen Fachgremium analysiert und verifiziert, teilt das UKB mit.