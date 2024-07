Zahlen zum Sommersemester Weniger Studierende in Bonn und der Region

Das Statistische Landesamt stellte Ende des vergangenen Jahres fest: Die Zahl der Studierenden in Nordrhein-Westfalen geht zurück. Gegenüber dem Vorjahr studierten demnach zum Wintersemester 2023/24 4,4 Prozent weniger Menschen an den Unis und Hochschulen in NRW. 710.019 Studierende waren an den Hochschulen eingeschrieben, das waren 32.487 Personen weniger als noch im Wintersemester 2022/23, so das Landesamt. Das sei der größte Rückgang seit fast 20 Jahren. Wie sieht es zum Sommersemester 2024 in Bonn und der Region aus?