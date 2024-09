Städte im Vergleich So viel bezahlen Studierende in Bonn fürs Wohnen

Die Preise für studentischen Wohnraum in Bonn sind weiter gestiegen. Im vergangenen Jahr lagen die sogenannten Angebotsmieten in der Bundesstadt 2,5 Prozent über den Mietpreisen im Vorjahr, wie aus dem aktuellen Studentenwohnreport des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Im bundesweiten Vergleich stiegen die Durchschnittsmieten um 5,1 Prozent. In Bonn war der Anstieg der Mietpreise damit noch moderat - auch im Vergleich zu den Vorjahren, in denen die Mieten in Bonn um durchschnittlich 4,1 Prozent pro Jahr gestiegen waren.