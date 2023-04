Zwischen Uni und Arbeit Zwei Bonner Studierende berichten von ihren Nebenjobs

Ihr Nebenjob bringt Marlene Schunck mehr als Geld. „Ich sitze 40 Stunden die Woche am Schreibtisch und brauche dann am Wochenende einfach nochmal Abwechslung“, erzählt die 22-jährige. Sie arbeitet neben ihrem Philosophie- und Politikstudium am Wochenende im Café Frau Kreuzberg im Bonner Musikerviertel. Den Job braucht sie, um ihr Studium zu finanzieren, da sie sonst nur das Kindergeld von ihren Eltern erhält. So wie Marlene Schunck arbeiten viele Studierende in Bonn nebenbei. Die Gründe sind vielfältig: Neben der Finanzierung des Studiums spielt auch der Wunsch nach Abwechslung oder ersten Berufserfahrungen eine Rolle.